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Jaunpur News: प्रधान पति समेत चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: गौराबादशाहपुर के गद्दोपुर गांव में एक महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट हुई। महिला रतन देवी की तहरीर पर पुलिस ने चार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि हमलावरों ने महिला और उसके पुत्र को धमकी देते हुए पीटा और फिर फरार हो गए।

Jaunpur News: प्रधान पति समेत चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

Jaunpur News: गौराबादशाहपुर। थाना क्षेत्र के गद्दोपुर गांव में खेत में चारा काट रही एक महिला और उसके बेटे को मारने पीटने के मामले में पुलिस ने बुधवार को महिला के नामजद तहरीर पर चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप है कि विपक्षियों ने पीड़िता महिला व उसके पुत्र के साथ जमकर मारपीट की उसके बाद धमकी देते हुए फरार हो गए। एसओ गंगासागर मिश्र ने बताया कि इस मामले में महिला रतन देवी के नामजद तहरीर के आधार पर प्रधान पति रामसाहब यादव, सुनील यादव, भोलू यादव व धीरज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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