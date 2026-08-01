Jaunpur News: पति के अपहरण, जानलेवा हमले और 50 हजार रुपये लूटने का लगाया आरोप

Jaunpur News: थानागद्दी (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। केराकत कोतवाली क्षेत्र के थानागद्दी स्थित रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में आई एक महिला ने अपने पति के अपहरण, जानलेवा हमले और 50 हजार रुपये लूटने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय पुलिस से लगातार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर आठ नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता बेबी बानो पत्नी अहमद शेख, निवासी उमरीतारा, थाना गौराबादशाहपुर के अनुसार वह 22 जुलाई को अपने पति और बच्चों के साथ थानागद्दी स्थित मायके में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आई थीं।

आरोप है कि उनके पति बैंक से 50 हजार रुपये निकालकर अपने पास रखे थे, जिसकी जानकारी पड़ोस के कुछ लोगों को हो गई थी। पीड़िता का आरोप है कि माजिद, इम्तियाज, जमई, वसीम, इदू, अनीश, आसिफ और करिया ने उसके पति को किसी बहाने से बाहर बुलाकर सुनसान स्थान पर ले गए। वहां लाठी-डंडों, लात-घूंसों और धारदार हथियार से हमला किया। हमले में उनके पति के दोनों जबड़े और नाक गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर उसके पति को मृत समझकर पौनी गांव के पास झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। देर रात परिजनों ने खोजबीन शुरू की। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर उनके पति को गंभीर घायल अवस्था में पाया गया। उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल जौनपुर रेफर कर दिया। हालत गंभीर होने पर बाद में वाराणसी स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पीड़िता ने 24 जुलाई को थाना और चौकी के साथ ही पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।