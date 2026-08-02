Jaunpur News: नौकरी का झांसा देकर वसूली का वांछित गिरफ्तार
Jaunpur News: गौराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद।अभिषेक पाल पुत्र घनश्याम पाल ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रायल हेल्थ इंडिया एमएस अर्थ एसोसिएट कंपनी जौनपुर
Jaunpur News: गौराबादशाहपुर। गौराबादशाहपुर पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर लोगों से जबरन अवैध वसूली करने तथा पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी और बंधक बनाने के मामले में वांछित एक अभियुक्त को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। एसओ गंगासागर मिश्र ने बताया कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के देवगौड़ा थाना क्षेत्र के बिजरौन निवासी अभिषेक पाल ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रायल हेल्थ इंडिया एमएस अर्थ एसोसिएट कंपनी जौनपुर के नाम पर पतिराम, राहुल राजभर और उमा देवी ने मिलकर उन्हें अच्छी नौकरी का झांसा दिया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने शीतला कॉलोनी स्थित एक भवन से वांछित अभियुक्त पतिराम जाटव निवासी गुलाबपुरी बड़गांव थाना मुरार जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया।
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