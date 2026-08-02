Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: नौकरी का झांसा देकर वसूली का वांछित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: गौराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद।अभिषेक पाल पुत्र घनश्याम पाल ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रायल हेल्थ इंडिया एमएस अर्थ एसोसिएट कंपनी जौनपुर

Jaunpur News: नौकरी का झांसा देकर वसूली का वांछित गिरफ्तार

Jaunpur News: गौराबादशाहपुर। गौराबादशाहपुर पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर लोगों से जबरन अवैध वसूली करने तथा पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी और बंधक बनाने के मामले में वांछित एक अभियुक्त को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। एसओ गंगासागर मिश्र ने बताया कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के देवगौड़ा थाना क्षेत्र के बिजरौन निवासी अभिषेक पाल ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रायल हेल्थ इंडिया एमएस अर्थ एसोसिएट कंपनी जौनपुर के नाम पर पतिराम, राहुल राजभर और उमा देवी ने मिलकर उन्हें अच्छी नौकरी का झांसा दिया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने शीतला कॉलोनी स्थित एक भवन से वांछित अभियुक्त पतिराम जाटव निवासी गुलाबपुरी बड़गांव थाना मुरार जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।