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Jaunpur News: एंबुलेंस से सवारी ढोने का वीडियों वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: बदलापुर में स्वास्थ्य विभाग की 102 एंबुलेंस से सवारी उतारने का वीडियो वायरल हो गया है। सीएमओ डॉ गंगाराम गौतम ने जांच का आदेश दिया है और प्रारंभिक जांच में चालक व ईएमटी को हटा दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है, और एक जांच समिति गठित की गई है।

Jaunpur News: एंबुलेंस से सवारी ढोने का वीडियों वायरल

Jaunpur News: बदलापुर, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के घनश्यामपुर बाजार में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की 102 एंबुलेंस से सवारी उतारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देख स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी मच गई है। उधर सीएमओ डॉ गंगाराम गौतम ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दे दिया है। प्रारंभिक जांच के आधार पर एंबुलेंस के पायलट और ईएमटी को हटा दिया गया है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। क्षेत्र के घनश्यामपुर बाजार में संचालित एक पीजी कॉलेज के गेट के सामने एक 102 एंबुलेंस सेवा की ओर से एक महिला तथा एक लड़की और दो छात्राओं को चालक उतार रहा था।

जिसकी वीडियो किसी ने कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया। 102 एंबुलेंस के चालक के द्वारा सरकारी सेवा का दुरुपयोग देख दिन भर चर्चा होती रही कि मरीज ढोने के बजाय इससे सवारी ढोई जा रही है। उधर, इस वीडियो पर विभाग में हड़कम्प मचा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, प्रारंभिक जांच के आधार पर उस गाड़ी पर तैनात दोनों स्टॉफ को हटा दिया गया है। इस संबंध में सीएमओ डॉ. गंगाराम गौतम ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच कमेटी गठित की गई है।

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