Jaunpur News: मेड़बंदी के दौरान पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव

Jaunpur News: मेड़बंदी के दौरान पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव
Jaunpur News: सुजानगंज के कोटिला गांव में मेड़बंदी के दौरान राजस्व और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई। घटना के बाद छह लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और सभी आरोपियों का चालान कर दिया है। इन्हें सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में पकड़ा गया है।
Jaunpur News: सुजानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के कोटिला गांव में मेड़बंदी के दौरान राजस्व और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया गया। मंगलवार को हुई घटना के मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं। सभी आरोपियों का चालान कर दिया गया। मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम कोटिला गांव में मेड़बंदी का कार्य करा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न किया, हाथापाई का प्रयास किया और पुलिस तथा राजस्व कर्मियों पर पथराव कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया और छह आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विजय प्रताप सिंह, दारा सिंह, मंजू सिंह, शोभावती देवी, ममता और नीलम के रूप में हुई है। ये सभी सुजानगंज थाना क्षेत्र के कोटिला गांव के निवासी हैं। हल्का लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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