Jaunpur News: आपसी विवाद में हुई मारपीट, छह के विरूद्ध केस दर्ज
Jaunpur News: बक्शा थाना क्षेत्र के कुल्हनामऊ गांव में पीड़िता प्रीति भारती ने पड़ोसियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, मारपीट एवं अभद्रता का आरोप लगाया है। यह विवाद बच्चों के खेल के कारण हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
Jaunpur News: नौपेड़वा। बक्शा थाना क्षेत्र के कुल्हनामऊ गांव में मारपीट मामले में छह नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया है। गांव की पीड़िता प्रीति भारती पत्नी अविनाश कुमार ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगायी है कि मंगलवार की रात में करीब आठ बजे बच्चों के खेलने को लेकर हुए विवाद के बाद पड़ोसी सचिन, चंद्रकला, पूजा, चंद्रशेखर, अनीता एवं तारा देवी अभद्रता करते हुए कुल्हाड़ी तथा लात-घूंसों से मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ बलवा सहित मारपीट आदि के मामलें में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है।
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