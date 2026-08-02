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Jaunpur News: भूमि विवाद में हंसिया से हमला, महिला गंभीर रूप से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: रामनगर (जौनपुर) में शनिवार शाम एक जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में शांति देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की है। घटना के बाद शांति देवी को जिला अस्पताल रेफर किया गया।

Jaunpur News: भूमि विवाद में हंसिया से हमला, महिला गंभीर रूप से घायल

Jaunpur News: रामनगर (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के विंद्रावन (गुतवन गांव) में जमीन विवाद को लेकर शनिवार शाम दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने हंसिया, लाठी-डंडे और ईंट से हमला कर दिया। हमले में शांति देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि बीच-बचाव करने पहुंचे लालचंद को भी चोटें आईं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना का विवरण

पीड़ित रमेश कुमार पुत्र रामलखन निवासी विंद्रावन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार देर शाम गांव के विजय, अजय, गजराज और कमला देवी जमीन विवाद को लेकर उनके घर पहुंचे। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचीं उनकी पत्नी शांति देवी पर आरोपियों ने हंसिया से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। बीच-बचाव करने पहुंचे लालचंद को भी मारपीट में चोटें आईं।

पुलिस कार्रवाई

घटना के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। घायल शांति देवी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लालचंद का भी उपचार कराया गया। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष नेवढ़िया निखिलेश तिवारी ने पीड़ित रमेश कुमार की तहरीर के आधार पर विजय, अजय, गजराज और कमला देवी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कब हुई थी?
यह घटना शनिवार शाम को हुई थी।
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