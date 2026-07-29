Jaunpur News: चक मार्ग पर अवैध कब्जे की एसडीएम से शिकायत

Jaunpur News: मड़ियाहूं, हिन्दुस्तान संवाद। मड़ियाहूं तहसील क्षेत्र के ग्राम खरगसीपुर के ग्रामीणों ने गांव के चकमार्ग पर कथित तौर पर अवैध कब्जे और निर्माण कराए जाने का आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा की जमीन पर कुछ लोगों की तरफ से दीवार बनाकर कब्जा किया जा रहा है, जिससे गांव के लोगों के आवागमन में गंभीर परेशानी उत्पन्न हो रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि चकमार्ग के एक हिस्से पर पहले से कब्जा किया जा चुका है। अब शेष भूमि पर भी निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी सूचना राजस्व विभाग और स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।