Jaunpur News: वाहन के धक्के से युवक घायल, केस दर्ज
Jaunpur News: बदलापुर में एक युवक, संतोष शुक्ल, को जानबूझकर चार पहिया वाहन द्वारा धक्का मारा गया। यह घटना 23 जुलाई को हुई, जिसके परिणामस्वरूप संतोष को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विनोद शुक्ल, घायल के चचेरे भाई, ने इस घटना की तहरीर दी है।
Jaunpur News: बदलापुर। कोतवाली पुलिस ने बुधवार को वाहन के धक्के से घायल एक युवक के मामले में केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। सरोखनपुर वार्ड नंबर नौ निवासी विनोद शुक्ल ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनके चचेरे भाई 45 वर्षीय संतोष शुक्ल 23 जुलाई को कस्बे से श्रीरामजानकी मोड़ की तरफ जा रहे थे। जहां सामने से आ रहे चार पहिया वाहन का चालक जान बूझकर धक्का मार दिया। जिससे उन्हें गंभीर चोटें लगी है। उपचार जिले के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। थानाध्यक्ष फूलचंद पांडेय ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
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