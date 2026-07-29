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Jaunpur News: अराजकतत्वों ने उद्घाटन से पहले तोड़ा शिलापट्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: नगर पंचायत बदलापुर के वार्ड नंबर दो ऊदपुर घाटमपुर में 34 लाख रुपये की लागत से बनी 300 मीटर लंबी सीसी सड़क का उद्घाटन होने से पहले अराजकतत्वों ने शिलापट्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया। अध्यक्ष सीमा सिंह ने पुलिस को सूचना दी है।

Jaunpur News: अराजकतत्वों ने उद्घाटन से पहले तोड़ा शिलापट्ट

Jaunpur News: बदलापुर। नगर पंचायत बदलापुर के वार्ड नंबर दो ऊदपुर घाटमपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत लगभग 34 लाख रुपये की लागत से निर्मित 300 मीटर लंबी सीसी सड़क के उद्घाटन से पहले ही अराजकतत्वों ने विधायक रमेशचन्द्र मिश्र एवं नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सिंह के नाम अंकित शिलापट्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया। सीसी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद चार दिन पूर्व उद्घाटन के लिए शिलापट्ट लगाया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होने से पहले ही अराजकतत्वों ने उसे तोड़ दिया। अध्यक्ष सीमा सिंह ने मामले की सूचना थानाध्यक्ष फूल चंद्र पांडेय को दे दी है।

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