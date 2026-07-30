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Jaunpur News: अराजकतत्वों ने उद्घाटन से पहले तोड़ा शिलापट्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: बदलापुर के ऊदपुर घाटमपुर में लगभग 34 लाख रुपये की लागत से बनी 300 मीटर लंबी सीसी सड़क का उद्घाटन कार्यक्रम से पहले अराजकतत्वों ने शिलापट्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं, तहसीलदार की अध्यक्षता में आयोजित मेगा कैंप में 415 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई गई।

Jaunpur News: अराजकतत्वों ने उद्घाटन से पहले तोड़ा शिलापट्ट

Jaunpur News: बदलापुर। नगर पंचायत बदलापुर के वार्ड नंबर दो ऊदपुर घाटमपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत लगभग 34 लाख रुपये की लागत से निर्मित 300 मीटर लंबी सीसी सड़क के उद्घाटन से पहले ही अराजकतत्वों ने विधायक रमेशचन्द्र मिश्र एवं नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सिंह के नाम अंकित शिलापट्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया। सीसी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद चार दिन पूर्व उद्घाटन के लिए शिलापट्ट लगाया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होने से पहले ही अराजकतत्वों ने उसे तोड़ दिया। अध्यक्ष सीमा सिंह ने मामले की सूचना थानाध्यक्ष फूल चंद्र पांडेय को दे दी है। मेगा कैंप में 180 किसानों की बनी फार्मर रजिस्ट्रीबदलापुर।

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तहसील क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय ढेमा में दूसरे दिन बुधवार को भी तहसीलदार योगेंद्र कुमार पांडेय की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाये जाने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें 180 किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी बनायी गई। तहसीलदार योगेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि गांव चकबंदी में होने के कारण अभी तक फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बन सकी थी। चकबंदी कार्य पूर्ण होने के बाद लगातार दूसरे दिन कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें 180 लोगों की आईडी बनायी गयी। दो दिनों में कुल 415 किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी बनायी गयी।

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