Jaunpur News: अराजकतत्वों ने उद्घाटन से पहले तोड़ा शिलापट्ट
Jaunpur News: बदलापुर के ऊदपुर घाटमपुर में लगभग 34 लाख रुपये की लागत से बनी 300 मीटर लंबी सीसी सड़क का उद्घाटन कार्यक्रम से पहले अराजकतत्वों ने शिलापट्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं, तहसीलदार की अध्यक्षता में आयोजित मेगा कैंप में 415 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई गई।
Jaunpur News: बदलापुर। नगर पंचायत बदलापुर के वार्ड नंबर दो ऊदपुर घाटमपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत लगभग 34 लाख रुपये की लागत से निर्मित 300 मीटर लंबी सीसी सड़क के उद्घाटन से पहले ही अराजकतत्वों ने विधायक रमेशचन्द्र मिश्र एवं नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सिंह के नाम अंकित शिलापट्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया। सीसी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद चार दिन पूर्व उद्घाटन के लिए शिलापट्ट लगाया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होने से पहले ही अराजकतत्वों ने उसे तोड़ दिया। अध्यक्ष सीमा सिंह ने मामले की सूचना थानाध्यक्ष फूल चंद्र पांडेय को दे दी है। मेगा कैंप में 180 किसानों की बनी फार्मर रजिस्ट्रीबदलापुर।
तहसील क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय ढेमा में दूसरे दिन बुधवार को भी तहसीलदार योगेंद्र कुमार पांडेय की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाये जाने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें 180 किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी बनायी गई। तहसीलदार योगेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि गांव चकबंदी में होने के कारण अभी तक फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बन सकी थी। चकबंदी कार्य पूर्ण होने के बाद लगातार दूसरे दिन कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें 180 लोगों की आईडी बनायी गयी। दो दिनों में कुल 415 किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी बनायी गयी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।