Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से दो की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: शाहगंज के दो स्थानों से जुड़ी एक दुखद घटना में, परिवार की डांट से क्षुब्ध होकर 19 वर्षीय लक्छू और 20 वर्षीय सतीश ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। दोनों को गंभीर स्थिति में राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां लक्छू को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।

Jaunpur News: विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से दो की हालत गंभीर

Jaunpur News: शाहगंज, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों से परिजनों की डांट से क्षुब्ध दो ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। जिसमें एक युवती और युवक को परिवार के लोगों ने राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवती की हालत गंभीर देख जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। आजमगढ़ जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र के बिलारमऊ गांव निवासी 19 वर्षीय लक्छू पुत्री शिव कुमार सोमवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत गंभीर होने पर परिवार के लोगों ने उपचार के लिए राजकीय पुरुष चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

वहीं सबरहद गांव निवासी 20 वर्षीय सतीश पुत्र प्रकाश सोमवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोगों ने उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Shahganj Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।