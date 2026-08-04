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Jaunpur News: बंदरों के हमले में दो महिला श्रद्धालु घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जफराबाद के ब्रह्मबाबा मंदिर में एक बंदर के हमले में दो महिलाएं घायल हो गईं। यह घटना श्रद्धालुओं के लिए डर और अफरा-तफरी का कारण बनी। क्षेत्र में बंदरों का झुंड पिछले डेढ़ महीने से सक्रिय है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। प्रशासन से बंदरों को पकड़ने की मांग की गई है।

Jaunpur News: बंदरों के हमले में दो महिला श्रद्धालु घायल

Jaunpur News: जफराबाद, हिन्दुस्तान संवाद। जलालपुर क्षेत्र के सिरकोनी ब्लॉक मुख्यालय परिसर से सटे ब्रह्मबाबा मंदिर में सोमवार को एक बंदर के हमले में दो महिला श्रद्धालु घायल हो गईं। घटना के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई और श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई।

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बंदर के हमले का विवरण

वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर स्थित ब्रह्मबाबा मंदिर में आसपास के दर्जनों गांवों के लोग दर्शन-पूजन और कड़ाही चढ़ाने के लिए आते हैं। सोमवार होने के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में अधिक थी। मठिया सादीपुर निवासी उर्मिला देवी और शांति देवी कड़ाही चढ़ाने पहुंची थीं। इसी दौरान एक बंदर ने अचानक उन पर हमला कर काट लिया। श्रद्धालुओं के शोर मचाने पर बंदर वहां से भाग गया।

क्षेत्र में बंदरों की स्थिति

ऑपरेटर रतन सिंह परमार ने बताया कि करीब डेढ़ महीने से एक से डेढ़ दर्जन बंदरों का झुंड इलाके में डेरा डाले हुए है। इनमें कुछ बंदर काफी आक्रामक हैं। टोल प्लाजा के पास होने के कारण यहां पर्यटक बसें और अन्य वाहन भी रुकते हैं, जिनके यात्रियों पर भी बंदर कई बार हमला कर चुके हैं। बंदर लोगों के कपड़े और अन्य सामान भी छीनकर भाग जाते हैं। लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

यह घटना कब हुई थी?
यह घटना सोमवार को हुई थी।
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