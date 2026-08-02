Jaunpur News: बालू लदा ट्रक पलटा, 20 घंटे बाधित रहा मड़ियाहूं-नेवढ़िया मार्ग
Jaunpur News: रामनगर के मेवड़िया गांव के पास एक ट्रक पलट जाने से मड़ियाहूं-नेवढ़िया मार्ग लगभग 20 घंटे तक बाधित रहा। चालक सुनील पाल ने समय पर ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रशासन और पुलिस ने शनिवार को जेसीबी की मदद से ट्रक हटाया, जिसके बाद मार्ग पर यातायात सामान्य हो सका।
Jaunpur News: रामनगर, हिन्दुस्तान संवाद। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के मेवड़िया गांव के पास शुक्रवार दोपहर बालू लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। ट्रक के सड़क पर पलट जाने से मड़ियाहूं-नेवढ़िया मार्ग करीब 20 घंटे तक बाधित रहा, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, चालक सुनील पाल निवासी बरईपुर, थाना अदलहाट (मिर्जापुर), केराघाट दाउत नगर से बालू लादकर मेवड़िया गांव पहुंचा था। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे बालू उतारते समय ट्रक अचानक असंतुलित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक सड़क के बीचोबीच पलटने से मड़ियाहूं-नेवढ़िया मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया।
दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को घंटों जाम में फंसे रहने के साथ वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा। शनिवार को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया गया। इसके बाद करीब 20 घंटे बाद मार्ग पर यातायात सामान्य हो सका। थानाध्यक्ष नेवढ़िया ने बताया कि ट्रक पलटने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारु कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। शनिवार को ट्रक हटवाकर मार्ग पूरी तरह बहाल करा दिया गया।
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