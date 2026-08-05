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Jaunpur News: ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर गैरेज में घुसा, एक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: मोढ़ैला में एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल गैरेज में घुस गया। हादसे में मिस्त्री शिवकुमार घायल हो गए और कई मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं। ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया, और स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल भेजा।

Jaunpur News: ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर गैरेज में घुसा, एक घायल

Jaunpur News: मोढ़ैला, हिन्दुस्तान संवाद। चंदवक थाना क्षेत्र के वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर रामदेवपुर के पास बुधवार को पीछे से ट्रक की टक्कर लगने से सड़क किनारे खड़ा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल गैरेज में जा घुसा। हादसे में बाइक की मरम्मत कर रहे मिस्त्री शिवकुमार घायल हो गए, जबकि गैरेज में खड़ी कई मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं। बताया गया कि ट्रैक्टर चालक सड़क किनारे वाहन खड़ा कर उसमें हवा भरवा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। ट्रैक्टर में चाभी लगी होने के कारण वह स्टार्ट हो गया और चालक के बिना ही आगे बढ़ते हुए गैरेज में जा घुसा।

अचानक ट्रैक्टर को अपनी ओर आते देख गैरेज में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल शिवकुमार को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। समाचार लिखे जाने तक मामले में थाने पर कोई तहरीर नहीं दी गई थी।

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