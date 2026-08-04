Jaunpur News: त्रिलोचन महादेव में अलौकिक शयन आरती, फूलों और रोशनी से सजा दरबार
Jaunpur News: जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर में सोमवार की रात भव्य शयन आरती का आयोजन हुआ। यजमान आनंद उपाध्याय और अन्य श्रद्धालुओं ने मिलकर इस विशेष समारोह में भाग लिया। आरती के दौरान मंदिर में भक्तों का उत्साह देखते ही बना, और भोलेनाथ का विशेष पूजा-अर्चना की गई।
Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। त्रिलोचन महादेव मंदिर में सोमवार की रात भगवान त्रिलोचन महादेव की भव्य शयन आरती मुख्य यजमान के आनंद उपाध्याय, अनु उपाध्याय, सूर्यमणि पांडेय, एसपी पांडेय, रिंका पांडेय की तरफ से अत्यंत श्रद्धा भाव और धूमधाम के साथ किया गया। सोमवार को दिन भर के दर्शन-पूजन के बाद आयोजित इस विशेष आरती में महादेव का अलौकिक और दिव्य रूप देखकर उपस्थित श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। शयन आरती से पूर्व मंदिर के मुख्य पूजारियों द्वारा भोलेनाथ का गंतव्य जल, दुग्ध और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद प्रभु का देशी-विदेशी सुगंधित फूलों, बेलपत्र और विशेष वस्त्रों से मनोरम शृंगार किया गया।
रात 10 बजे जैसे ही डमरू शंखनाद घंटे-घड़ियालों की गूंज के साथ आरती प्रारंभ हुई इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण हर-हर महादेव जय बाबा त्रिलोचन के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। मंदिर के प्रबंधक मुरली गिरी, सोनू द्वारा पुष्प वर्षा और दीपों को प्रज्ज्वलित किया गया
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