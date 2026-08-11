Jaunpur News: छात्रों संग अध्यापकों ने निकाली तिरंगा यात्रा
Jaunpur News: जौनपुर के अकबाल इण्टर कालेज के छात्रों और अध्यापकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा विद्यालय से शुरू होकर सोहनदास बाबा के कुटी तक गई और फिर वापस विद्यालय पर समाप्त हुई। बच्चों ने भारत माता की जय और वन्दे मातरम के नारों से यात्रा का माहौल देशभक्ति से भर दिया।
Jaunpur News: सरकी (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। अकबाल इण्टर कालेज सूरतपुर पेसारा के छात्रों संग अध्यापकों ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा विद्यालय से प्रारंभ होकर सोहनदास बाबा के कुटी तक गई। तत्पश्चात पुनः विद्यालय पर आकर समाप्त हुई। बच्चों के हाथों में तिरंगा लहराता रहा। बच्चे भारत माता की जय, वन्दे मातरम का उद्घोष करते चल रहे थे। पूरी यात्रा देश भक्ति के जोश से भरा रहा। तिरंगा यात्रा में प्रधानाचार्य शैलेन्द्र लाल सरोज, राकेश कुमार सिंह, हरिओम सिंह, अवधेश सिंह, दिनेश विश्वकर्मा, आलोक पांडेय, अरुण भारती, सिंटू कन्नौजिया, महेन्द्र प्रसाद यादव, अजीत बहादुर सिंह, प्रदीप सिंह, राजेश सिंह, ज्ञानमित्र सिंह, नारायण यादव, संतोष सिंह,
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