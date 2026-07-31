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Jaunpur News: पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: खुटहन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय प्रेमलाल यादव की पांचवीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि यादव हमेशा दबे-कुचले वर्ग की आवाज उठाते रहे और सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करते रहे।

Jaunpur News: पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि

Jaunpur News: खुटहन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय प्रेमलाल यादव की पांचवीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को पिलकिछा स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि स्व. प्रेमलाल यादव अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने वाले जननेता थे। कहा कि वे दबे-कुचले और शोषित वर्ग की आवाज बनकर हमेशा सत्य, न्याय और गांधीवादी विचारधारा के लिए संघर्ष करते रहे। कार्यक्रम के आयोजक और उनके पौत्र तथा यूथ कांग्रेस शाहगंज विधानसभा अध्यक्ष रत्नेश यादव ने आभार व्यक्त किया।

संचालन ब्लॉक अध्यक्ष विपिन शर्मा ने किया। इस मौके पर राकेश मिश्रा, परवेज आलम भुट्टो, डॉ. अनिल पांडेय, देवेश उपाध्याय, इरशाद खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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