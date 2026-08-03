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Jaunpur News: शौच करके घर लौट रहे अधेड़ को सर्प ने डसा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर के राजेपुर रामेश्वरम गांव में 45 वर्षीय जवाहरलाल निषाद को शौच करते समय जहरीले सर्प ने काट लिया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। यह घटना जलालपुर पुलिस को सूचित की गई और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। मृतक के पास एक पुत्री है।

Jaunpur News: शौच करके घर लौट रहे अधेड़ को सर्प ने डसा, मौत

Jaunpur News: जफराबाद (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। सिरकोनी ब्लॉक के राजेपुर रामेश्वरम गांव निवासी एक 45 वर्षीय अधेड़ को सोमवार की सुबह शौच करके घर वापस आते समय सर्प ने डस लिया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गयी। ऊक्त गांव निवासी जवाहरलाल निषाद घर से सुबह गोमती नदी के किनारे शौच करने गए थे। घर लौटते समय रास्ते में दो मकान के बीच में संकरी गली से गुजर ही रहे थे कि उसी समय हवलदार निषाद के घर के पास जहरीले सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय ले गए। जहां उपचार के दौरान मौत हो गयी।

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घटना की सूचना जलालपुर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पास एक पुत्री ही है।

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