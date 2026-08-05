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Jaunpur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: बदलापुर के बनगांव पट्टी में सड़क दुर्घटना में घायल युवक, ओम प्रकाश उर्फ बटन्टू, की उपचार के दौरान मौत हो गई। यह घटना 31 जुलाई को हुई जब वह नल बनाने के लिए जा रहा था। घातक टक्कर के बाद परिजनों ने उसे वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया।

Jaunpur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत

Jaunpur News: बदलापुर। कोतवाली क्षेत्र के बनगांव पट्टी गांव में हुई सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की मंगलवार की रात उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सलेखनपट्टी गांव निवासी ओम प्रकाश उर्फ बटन्टू हैंड पंप बनाने का काम करता था। 31 जुलाई को कही नल बनाने हेतु जा रहा था। उक्त स्थल पर पहुंचने पर सामने से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उपचार के लिए वाराणसी स्थित ट्रामा सेंटर ले गए जहां उपचार के दौरान मौत हो गई।

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