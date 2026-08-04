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Jaunpur News: घायल युवक की उपचार के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: बदलापुर में कोतवाली क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक कमलेश गुप्ता की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। 35 वर्षीय गुप्ता, जो कि फास्ट फूड का ठेला चलाता था, एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Jaunpur News: घायल युवक की उपचार के दौरान मौत

Jaunpur News: बदलापुर। कोतवाली क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक की उपचार के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। कमालपुर गांव निवासी 35 वर्षीय कमलेश गुप्ता ठेले पर फास्ट फूड की दुकान चलाता था। 28 जुलाई की रात घनश्यामपुर बाजार से ठेला लेकर घर लौट रहा था। विश्वकर्मा नगर के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए जिला मुख्यालय स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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