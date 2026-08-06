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Jaunpur News: बोरिंग के लिए खोदे गड्ढे में डूबकर दो बच्चों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: - बरसठी थाना क्षेत्र के गारोपुर गांव में हुई घटना से परिजनों में कोहरामत से परिजनों में कोहराम है। गारोपुर निवासी अच्छेलाल उर्फ पप्पू गौतम ने सबमर्सि

Jaunpur News: बोरिंग के लिए खोदे गड्ढे में डूबकर दो बच्चों की मौत

Jaunpur News: बरसठी, हिन्दुस्तान संवाद। गारोपुर गांव में बुधवार की शाम को सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एक ही गांव के दो बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम है।गारोपुर निवासी अच्छेलाल उर्फ पप्पू गौतम ने सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए मंगलवार को बोरिंग कराई थी। बोरिंग के लिए खोदा गया गड्ढा खुला छोड़ दिया गया था, जिसमें बारिश का पानी भर गया था। बुधवार शाम करीब चार बजे गांव के छह वर्षीय शिवम बिंद पुत्र वीरेंद्र बिंद तथा पांच वर्षीय आरव बिंद पुत्र अनिल बिंद खेलते हुए उसी रास्ते से गुजर रहे थे।

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दोनों बच्चे पानी भरे गड्ढे में गिर गए। काफी देर तक दोनों बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। घर से लगभग 100 मीटर दूर स्थित गड्ढे में खोजबीन के दौरान दोनों बच्चे पानी और दलदल में फंसे मिले। ग्रामीण तत्काल उन्हें उपचार के लिए कटवार बाजार ले गए, जहां से गंभीर हालत में सुरियावां के एक अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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