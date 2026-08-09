Jaunpur News: पूर्व मंत्री ने पीड़ित परिवारों को दी सांत्वना
Jaunpur News: बरसठी के गारोपुर गांव में गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर ने शोक संतप्त परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त की और सहायता का आश्वासन दिया। घटना से गांव में गहरा मातम है। भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे थे।
Jaunpur News: बरसठी। गारोपुर गांव में सबमर्सिबल पंप की बोरिंग के लिए खोदे गए पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत के तीसरे दिन शनिवार को पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने दोनों परिवारों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और घटना की जानकारी ली। पूर्व मंत्री ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए शासन स्तर से हरसंभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। बुधवार की शाम गारोपुर गांव में बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भर गया था। इसमें डूबने से आरो बिंद और शिवम की मौत हो गई थी। घटना के बाद से परिवार और गांव में मातम पसरा है।
इस दौरान भाजपा मछलीशहर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राकेश शुक्ल, हेमराज मिश्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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