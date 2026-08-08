Jaunpur News: सर्प दंश से महिला की मौत, परिजनों में मचा हाहाकार
Jaunpur News: बरसठी (जौनपुर) में शुक्रवार दोपहर, 28 वर्षीय महिला रीना गौतम को सर्प ने डस लिया जब वह अपनी दो माह की बेटी को स्तनपान करा रही थीं। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका के परिवार में कोहराम मचा है, उनके तीन बच्चे हैं।
Jaunpur News: बरसठी (जौनपुर),हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में शुक्रवार दोपहर में दो माह की दूधमुंही बच्ची को स्तनपान करा रही 28 वर्षीय महिला को सर्प ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियाहूं ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। जगदीशपुर गांव निवासी पंकज गौतम की 30 वर्षीय पत्नी रीना गौतम शुक्रवार दोपहर घर में अपनी दो माह की बच्ची को दूध पिला रही थीं। इसी दौरान सर्प ने उनके पैर में डस लिया। जानकारी होने पर परिजन आनन-फानन में उन्हें सीएचसी मड़ियाहूं ले गए। वहां इलाज के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले गये जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया。
परिजनों में हाहाकार
इसके बाद परिजन रातभर झाड़-फूंक के लिए गाजीपुर समेत अन्य स्थानों पर ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शनिवार सुबह थक-हारकर घर लौटे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बच्चियों के सिर से उड़ा मां का साया
रीना की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। उनकी चार वर्ष की बेटी रिया, दो वर्ष की प्रिया और दो माह की दूधमुंही बच्ची है। पति पंकज गौतम भन्नौर बाज़ार में मोबाइल की दुकान चलााते हैं। तीनों बच्चियों के सिर से मां का साया उठने से परिवार सहित गांव में भी मातम पसरा है।
सामान्य प्रश्न
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