Jaunpur News: सर्प दंश से महिला की मौत, परिजनों में मचा हाहाकार

Jaunpur News: बरसठी (जौनपुर),हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में शुक्रवार दोपहर में दो माह की दूधमुंही बच्ची को स्तनपान करा रही 28 वर्षीय महिला को सर्प ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियाहूं ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। जगदीशपुर गांव निवासी पंकज गौतम की 30 वर्षीय पत्नी रीना गौतम शुक्रवार दोपहर घर में अपनी दो माह की बच्ची को दूध पिला रही थीं। इसी दौरान सर्प ने उनके पैर में डस लिया। जानकारी होने पर परिजन आनन-फानन में उन्हें सीएचसी मड़ियाहूं ले गए। वहां इलाज के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले गये जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया。