Jaunpur News: कुएं में गिरने से मानसिक रोगी की गई जान
Jaunpur News: थानागद्दी, हिन्दुस्तान संवाद। केराकत कोतवाली क्षेत्र के बेहड़ा गांव में कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से शव को निकाला। मृतक की पहचान राकेश शुक्ला के रूप में हुई, जो लंबे समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे।
Jaunpur News: थानागद्दी, हिन्दुस्तान संवाद। केराकत कोतवाली क्षेत्र के बेहड़ा गांव में शनिवार की दोपहर कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना का विवरण
गांव के रघ्घूपुर बेहड़ा स्थित विनय सिंह के पाही के पास खेत में धान की रोपाई कर रहे किसान राजेन्द्र कुमार ने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे एक व्यक्ति बिना कपड़ों के कुएं के पास काफी देर तक बैठा था। कुछ देर बाद कुएं में गिरने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह व्यक्ति कुएं में गिर गया है। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने व्यक्ति को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
मृतक की जानकारी
उसकी पहचान बेहड़ा गांव निवासी 45 वर्षीय राकेश शुक्ला पुत्र स्व. मनिकलाल शुक्ला के रूप में हुई। मृतक के भाई इंद्रेश ने बताया कि राकेश लंबे समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। वह तीन भाइयों और तीन बहनों में तीसरे नंबर पर थे। माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था और वह अपने भाइयों के साथ रहते थे। घटना से परिवार में कोहराम मचा है।
पुलिस का बयान
कोतवाली प्रभारी अरविन्द कुमार पाण्डेय ने बताया कि पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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