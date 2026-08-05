Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: चार वर्षीय बच्ची की मौत, क्लीनिक संचालक फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: मुफ्तीगंज के पेसारा गांव में एक निजी क्लीनिक में इलाज के बाद एक चार वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने क्लीनिक संचालक पर लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की, लेकिन क्लीनिक बंद मिला और संचालक फरार था।

Jaunpur News: चार वर्षीय बच्ची की मौत, क्लीनिक संचालक फरार

Jaunpur News: मुफ्तीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। केराकत कोतवाली क्षेत्र के मुफ्तीगंज ब्लॉक के पेसारा गांव स्थित एक निजी क्लीनिक में उपचार के बाद चार वर्षीय बच्ची की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने क्लीनिक संचालक पर गलत इंजेक्शन लगाने और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लीनिक पहुंचकर जांच की, लेकिन क्लीनिक बंद मिला और संचालक फरार था।

ये भी पढ़ें:चार वर्षीय माही की इलाज के दौरान मौत

बच्ची के पिता ने लगाया आरोप

पेसारा गांव निवासी राहुल कन्नौजिया अपनी चार वर्षीय पुत्री माही को रविवार शाम बुखार होने पर बाजार स्थित मदर चाइल्ड केयर एंड जनरल चिकित्सा केंद्र लेकर गए थे। परिजनों का आरोप है कि क्लीनिक संचालक डॉ.अनंत सोनकर के परामर्श पर जहां मौजूद एक महिला स्वास्थ्यकर्मी ने बच्ची को इंजेक्शन लगाया और दवा देकर घर भेज दिया। परिजनों का कहना है कि अगले दिन सुबह इंजेक्शन वाली जगह पर बच्ची को तेज दर्द होने लगा। डॉक्टर से फोन पर संपर्क करने पर नमक के पानी से धुलाई करने की सलाह दी गई, लेकिन दर्द बढ़ता गया और बच्ची की हालत बिगड़ती चली गई। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।

ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग

मृतका के पिता राहुल कन्नौजिया का आरोप है कि घटना के बाद देर रात तक वह कोतवाली में मौजूद रहे, लेकिन अब तक क्लीनिक संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग उन पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि क्लीनिक के बोर्ड पर शहर के नामी चिकित्सकों के नाम दर्ज हैं। बोर्ड पर सर्जन डॉ. इंदर सिंह तथा बाल रोग विशेषज्ञ डॉ.अभिषेक मिश्रा का नाम अंकित है। ग्रामीणों ने इसकी भी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

प्रश्न और उत्तर

बच्ची की मौत कैसे हुई?
बच्ची की मौत क्लीनिक में गलत इंजेक्शन लगाने के बाद हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Crime News Jaunpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।