Jaunpur News: ट्रैक्टर की चपेट में आकर महिला की मौत
Jaunpur News: जौनपुर में शुक्रवार को एक वृद्ध महिला राजदेई की मिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। वह अपने पुत्र के साथ बाइक से दवा लेने जा रही थीं। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोग ट्रैक्टर के अवैध पंजीकरण का आरोप लगा रहे हैं।
Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर मिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र बाल-बाल बच गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जमालपुर गांव निवासी यादवेंद्र मौर्य की पत्नी 62 वर्षीय राजदेई अपने पुत्र ज्ञान सिंह के साथ बाइक से दवा लेने जौनपुर जा रही थीं। शंकरमंडी चुंगी-दहीदपुर नाला मार्ग पर हैदरपुर के पास पीछे से आए मिट्टी लदे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
हादसे में राजदेई ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं ज्ञान सिंह सुरक्षित बच गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने ट्रैक्टर को घेर लिया, लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची सरायख्वाजा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रैक्टर को थाने लाकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रैक्टर बिना पंजीकरण का था और अवैध खनन की मिट्टी ढुलाई कर रहा था।
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