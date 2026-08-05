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Jaunpur News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार मिठाई कारोबारी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: केराकत के लुत्तीपुर गांव में सोमवार की रात एक मिठाई कारोबारी बृजेश यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए बृजेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया है।

Jaunpur News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार मिठाई कारोबारी की मौत

Jaunpur News: केराकत, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के लुत्तीपुर गांव निवासी 40 वर्षीय मिठाई कारोबारी की सोमवार की रात सड़क हादसे में मौत हो गई। सिहौली चौराहे के पास तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। लुत्तीपुर निवासी बृजेश यादव सोमवार रात बाइक से सिहौली स्थित गोमतेश्वर महादेव मंदिर में आरती-पूजन करने गए थे। दर्शन के बाद घर लौटते समय सिहौली चौराहे के पास तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बृजेश यादव सरायबीरू चौराहे के पास मिठाई की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी बबिता, दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी बबिता का रो-रोकर बुरा हाल है। बृजेश अपने पिता लालजी यादव के पांच पुत्रों में सबसे बड़े थे। उनके पिता पिछले पांच वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।

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