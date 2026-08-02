Jaunpur News: आज से तीन दिन तक शहर में बदला रहेगा यातायात इंतजाम
Jaunpur News: जौनपुर में सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक के दौरान शिवभक्तों की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्थाएँ बदली गई हैं। 2 से 4 अगस्त तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। शहर में जरूरी वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर अन्य भारी वाहनों पर रोक रहेगी ताकि जाम और हादसों से बचा जा सके।
Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार को जलाभिषेक के दौरान शिवभक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, जाम में न फंसाना पड़े इसके लिए यातायात इंतजाम बदले गए हैं। दो अगस्त यानी रविवार की सुबह 10 बजे से चार अगस्त यानी मंगलवार की सुबह आठ बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए अलग से रूट डायवर्जन किया गया। यातायात विभाग की तरफ से जारी रूट डयवर्जन प्लान के मुताबिक जौनपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, जाम मुक्त और दुर्घटना रहित बनाने के लिए जौनपुर शहर क्षेत्र में दिन के समय आवश्यक वस्तु (गैस, डीजल, पेट्रोल, व मेडिकल से सम्बन्धित वाहन को छोड़कर) नो एंट्री (भारी वाहन प्रवेश वर्जित) रहेगी।
इसमें पचहटिया तिराहा, प्रसाद तिराहा, शिवापार हाइवे अण्डर पास, अलीगंज हाइवे तिराहा, पकड़ी हाइवे तिराहा से शहर शहर क्षेत्र में आने वाले आने वाले भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। इसी तरह जगदीशपुर चौराहा, चांदपुर हाइवे अण्डर पास, कुत्तुपुर तिराहा से आने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी। ये वाहन बाहर बाहर ही जाएंगे।
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