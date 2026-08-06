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Jaunpur News: निर्माणाधीन सड़क पर ट्रक धंसने से लगा जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: फोटो-02नपुर गांव के पास बुधवार सुबह निर्माणाधीन सड़क पर बालू लदा ट्रक धंस जाने से खेतासराय-खुटहन मार्ग पर करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। इससे दोनों ओर व

Jaunpur News: निर्माणाधीन सड़क पर ट्रक धंसने से लगा जाम

Jaunpur News: खेतासराय। क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर गांव के पास बुधवार सुबह निर्माणाधीन सड़क पर बालू लदा ट्रक धंस जाने से खेतासराय-खुटहन मार्ग पर करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया गया कि बालू लदा ट्रक बिहार से खुटहन जा रहा था। मैनुद्दीनपुर गांव के पास निर्माणाधीन सड़क के किनारे ट्रक का पहिया धंस गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। देखते ही देखते जाम लग गया। सुबह स्कूल और कचहरी जाने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यातायात सुचारु कराने का प्रयास किया।

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करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद जाम समाप्त हुआ और आवागमन सामान्य हो सका।

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