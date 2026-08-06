Jaunpur News: रेलवे फाटक पर बेतरतीब खड़े वाहनों से लगता है जाम
Jaunpur News: चंदवक (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर गोनौली गांव के
Jaunpur News: चंदवक (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर गोनौली गांव के पास औड़िहार जौनपुर रेलवे लाइन पर स्थित फाटक पर आये दिन जाम लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेलवे फाटक पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियां जाम का कारण बनती हैं। इसका खामियाजा स्कूली वाहनों के अलावा एम्बुलेंस को भी भुगतना पड़ता है। जाम लगने का एक प्रमुख कारण यह भी कि ñवाहन स्वामी जल्दबाजी में निकालने की होड़ लगना भी है। गुरुवार सुबह रेलवे ट्रेक से टेलर निकल ही रहा था कि सामने से एक कार व अन्य गाड़िया आ गईं जिसके कारण लंबा जाम लग जाता है।
दुकानदारों का कहना है कि उक्त स्थान पर पुलिस की सक्रियता से ही जाम से निजात मिल सकती हैं।
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