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Jaunpur News: कहासुनी में दो जगह जानलेवा हमाला, दो युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर के बरसठी और सुरेरी थाना क्षेत्रों में आपसी कहासुनी के बाद फावड़े और चाकू से दो युवकों पर हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की है। घटनाओं ने क्षेत्र में डर पैदा कर दिया है।

Jaunpur News: कहासुनी में दो जगह जानलेवा हमाला, दो युवक घायल

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। जिले के बरसठी और सुरेरी थाना क्षेत्रों में आपसी कहासुनी के बाद हुई दो अलग-अलग घटनाओं में फावड़े और चाकू से हमला कर दो युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हिसं सुरेरी के अनुसार थाना क्षेत्र के उगापुर (पट्टी जियाराय) गांव में गुरुवार को दिनदहाड़े एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार उगापुर निवासी वासमती पटेल पत्नी रायसाहब पटेल ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि गुरुवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे गांव के पवन शर्मा ने उनके पुत्र 18 वर्षीय सोनू पटेल पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया।

अचानक हुए हमले में सोनू गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को जयसिंहपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की तहरीर पर सुरेरी पुलिस ने आरोपीत किशोर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस घटना के कारणों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष सुरेरी दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।हिसं बरसठी के अनुसार थाना क्षेत्र के भदराव गांव में बुधवार को आपसी कहासुनी के दौरान हुए विवाद में पड़ोसी पर फावड़े से हमला करने का आरोप लगाया है। हमले एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदराव गांव निवासी रामजीत यादव ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव के ही हरिशंकर यादव से कहासुनी के दौरान विवाद बढ़ गया। हरिशंकर ने फावड़े से हमला कर दिया, जिससे रामजीत यादव के सिर में गंभीर चोट आई। परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी हरिशंकर यादव के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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