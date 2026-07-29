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Jaunpur News: धमकी देने के मामले में दो के खिलाफ मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: गौराबादशाहपुर के सिधारी थाना क्षेत्र में जईम बेग का आरोप है कि लखनऊ से लौटते समय बिना नंबर की बाइक पर सवार दो लोगों ने उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Jaunpur News: धमकी देने के मामले में दो के खिलाफ मुकदमा

Jaunpur News: गौराबादशाहपुर। आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना के चक इनामी गांव निवासी जईम बेग ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मंगलवार शाम वह लखनऊ से कार से लौट रहे थे। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर रेलवे क्रासिंग से आगे बढ़े ही थे कि ओवर टेक कर बिना नंबर की अपाची बाइक सवार दो लोग उसे रोक लिए। गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। एसओ गंगासागर मिश्र ने बताया कि दो अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।

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