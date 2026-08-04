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Jaunpur News: गौरक्षा प्रमुख ने जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: अजय मिश्र, विश्व हिंदू परिषद के जिला गोरक्षा प्रमुख, ने व्हाट्सएप कॉल पर संजय यादव द्वारा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस में तहरीर दी है और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jaunpur News: गौरक्षा प्रमुख ने जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप

Jaunpur News: सुरेरी। विश्व हिंदू परिषद के जिला गोरक्षा प्रमुख अजय मिश्र ने एक व्यक्ति पर व्हाट्सएप कॉल कर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने के साथ सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। भदखिन गांव निवासी अजय मिश्र पुत्र स्व. लालमणि मिश्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे रामपुर निस्फी गांव निवासी संजय यादव ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया। आरोप है कि कॉल के दौरान संजय यादव ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

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अजय मिश्र ने बताया कि वह सामाजिक और गौरक्षा से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहते हैं। उन्होंने आरोपी से खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रभारी थानाध्यक्ष रामशीष यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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