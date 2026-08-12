Jaunpur News: सेंध काटकर लाखों के आभूषण और नकदी किया पार
Jaunpur News: बदलापुर के फत्तूपुर गांव में चोरों ने लाखों रुपये के आभूषण और 50 हजार रुपये नगद चुरा लिए। चोरों ने शेषनाथ यादव के मकान की दीवार में सेंध लगाई और आभूषणों से भरी अटैचियां और एक बैग चुरा लिया। पुलिस और forensic टीम ने जांच शुरू कर दी है।
Jaunpur News: बदलापुर,हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के फत्तूपुर गांव में सोमवार की रात चोरों ने सेंध काटकर एक कमरे में रखे लाखों रुपये के आभूषण और 50 हजार नगदी पर हाथ साफ कर दिया है। गांव निवासी शेषनाथ यादव के मकान की दक्षिणी दीवार में चोर सेंध काटकर कमरे में रखा दो अटैची और एक बैग घर से सौ मीटर दूर ले जाकर तोड़ दिये। उसमें रखा आभूषण और नकदी पर हाथ साप किये। बैग और अटैची में रखा कपड़ा सहित अन्य सामान छोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस,डॉग स्क्वाड,फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल कर वापस लौट गयी। शेषनाथ की पत्नी हीरावती देवी ने पुलिस को तहरीर दे दी है।
इस बावत पूछे जाने पर एसओ फूलचंद पांडेय ने बताया कि मामले को लेते हुए जांच पड़ताल की जा रही है।
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