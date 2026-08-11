Jaunpur News: चोरों ने सेंध काटकर लाखों के आभूषण व 50 हजार नगदी की चोरी
Jaunpur News: बदलापुर (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के फत्तूपुर गांव में सोमवार की रात चोरों ने
Jaunpur News: बदलापुर (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के फत्तूपुर गांव में सोमवार की रात चोरों ने सेंध काटकर एक कमरे में रखे लाखों रुपये के आभूषण व 50 हजार नगदी पर हाथ साफ कर दिया है। उक्त गांव निवासी शेषनाथ यादव के मकान की दक्षिणी दीवार में चोर सेंध काटकर कमरे में रखा दो अटैची व एक बैग घर से सौ मीटर दूर ले जाकर तोड़ दिये। उसमें रखा सोने की तीन चेन, एक हार नौ अंगूठी, दो लाकेट, एक आयरन,बाला, झुमका, दो पायल तथा 50 हजार रुपये नकद निकाल लिया। बैग व अटैची में रखा कपड़ा सहित अन्य सामान छोड़ दिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी रही। शेषनाथ की पत्नी हीरावती देवी ने पुलिस को तहरीर दे दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।