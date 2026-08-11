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Jaunpur News: चोरों ने सेंध काटकर लाखों के आभूषण व 50 हजार नगदी की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: बदलापुर (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के फत्तूपुर गांव में सोमवार की रात चोरों ने

Jaunpur News: चोरों ने सेंध काटकर लाखों के आभूषण व 50 हजार नगदी की चोरी

Jaunpur News: बदलापुर (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के फत्तूपुर गांव में सोमवार की रात चोरों ने सेंध काटकर एक कमरे में रखे लाखों रुपये के आभूषण व 50 हजार नगदी पर हाथ साफ कर दिया है। उक्त गांव निवासी शेषनाथ यादव के मकान की दक्षिणी दीवार में चोर सेंध काटकर कमरे में रखा दो अटैची व एक बैग घर से सौ मीटर दूर ले जाकर तोड़ दिये। उसमें रखा सोने की तीन चेन, एक हार नौ अंगूठी, दो लाकेट, एक आयरन,बाला, झुमका, दो पायल तथा 50 हजार रुपये नकद निकाल लिया। बैग व अटैची में रखा कपड़ा सहित अन्य सामान छोड़ दिया।

सूचना पर पहुंची पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी रही। शेषनाथ की पत्नी हीरावती देवी ने पुलिस को तहरीर दे दी है।

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