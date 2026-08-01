Jaunpur News: गोमती नदी में कूदी किशोरी, तलाश जारी
Jaunpur News: जौनपुर में एक किशोरी ने ई-रिक्शा से यात्रा करते समय अचानक गोमती नदी में कूद गई। उसे बचाने के प्रयास में उसकी माँ घायल हो गई। किशोरी की तलाश जारी है, जबकि माँ को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। पानी के अधिक बहाव के कारण किशोरी के दूर बहकर जाने की संभावना है।
Jaunpur News: जौनपुर, कार्यालय संवाददाता। कोतवाली जौनपुर क्षेत्र के शाही पुल से होते ई-रिक्शा में सवार होकर जा रही एक किशोरी अचानक गोमती नदी में कूद गई। उसे बचाने के चक्कर में उसकी मां भी घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। उधर, रात आठ बजे तक किशोरी का पता नहीं चला। पानी अधिक होने और बहाव के कारण उसे दूर तक बहकर चले जाने की आशंका जतायी गई। जौनपुर कोतवाली क्षेत्र के गूलर घाट मोहल्ला निवासी 17 वर्षीय गुड़िया पुत्री सैयद शुक्रवार को अपनी मां शर्मिला के साथ मजलिस में शामिल होने मदारेटोला गई थी।
वहां से दिन में करीब तीन बजे ई रिक्शा से मां के साथ घर जा रही थी। जैसे ही शाही पुल पर पहुंची ई रिक्शा से अचानक गोमती नदी में चलांग लगा दी। उसे कूदते देखकर उसकी मां दौड़ी, लेकिन वह फंसकर गिर गई और चोट लग गई। सूचना पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर गोताखोरों के माध्यम से तलाश शुरू करा दी। पुलिस के अनुसार, किशोरी की तलाश करायी जा रही है।
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