Jaunpur News: कमरे में फंदे से लटकता मिला छात्र का शव
Jaunpur News: मछलीशहर के खरैयामऊ गांव में 17 वर्षीय छात्र अमन सिंह की संदिग्ध मौत हो गई। उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचना दी, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा।
Jaunpur News: मछलीशहर। कोतवाली क्षेत्र के खरैयामऊ गांव में एक छात्र की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। गुरुवार की सुबह उसका शव कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी 17 वर्षीय अमन सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह बुधवार रात अपने कमरे में सोने गया था। गुरुवार सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। संदेह होने पर दरवाजा तोड़कर देखा तो वह फंदे से लटका मिला। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमन जमुहर बाजार स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा 12 का छात्र था। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला फंदे से लटकने का प्रतीत हो रहा है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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