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Jaunpur News: इरशाद बने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने गौराबादशाहपुर के इरशाद अंसारी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। इस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ख़ुशी जताई। मौके पर पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी मौजूद रहे। इरशाद ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन दिया।

Jaunpur News: इरशाद बने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष

Jaunpur News: गौराबादशाहपुर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने गौराबादशाहपुर कस्बा निवासी इरशाद अंसारी को पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। उनके मनोनयन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हर्ष जताते हुए उन्हें बधाई दी। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव डा. जेपी सिंह, जिलाध्यक्ष चंदन राजभर, मंत्री प्रतिनिधि बृजभान राजभर, पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दुर्गेश विश्वकर्मा, हाजी नेहाल अंसारी, डा. विजय प्रजापति समेत पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इरशाद अंसारी ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे।

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