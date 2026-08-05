Jaunpur News: आवास के लिए चक्कर लगा रहा दिव्यांग
Jaunpur News: चंदवक के अहिरौली गांव की भूमिहीन दिव्यांग कलपत्ति देवी अपने 17 वर्षीय दिव्यांग बेटे के साथ आवास के लिए कई सालों से चक्कर काट रही हैं। हालांकि, अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। खंड विकास अधिकारी ने वादा किया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
Jaunpur News: चंदवक(जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। डोभी ब्लाक की सबसे बड़ी ग्राम सभा चंदवक के अहिरौली गांव निवासी भूमिहीन दिव्यांग 55 वर्षीय कलपत्ति देवी आवास की मांग को लेकर चक्कर काट रहा है। वह अपने 17 वर्षीय दिव्यांग बेटे विजई प्रजापति को लेकर कई साल से ब्लाक के अलावा तहसील का चक्कर लगा कर थक चुकी है। बावजूद इसके अब तक कोई समस्या दूर नहीं हुई। खंड विकास अधिकारी अरविंद यादव ने कहा कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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