Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: आवास के लिए चक्कर लगा रहा दिव्यांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: चंदवक के अहिरौली गांव की भूमिहीन दिव्यांग कलपत्ति देवी अपने 17 वर्षीय दिव्यांग बेटे के साथ आवास के लिए कई सालों से चक्कर काट रही हैं। हालांकि, अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। खंड विकास अधिकारी ने वादा किया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Jaunpur News: आवास के लिए चक्कर लगा रहा दिव्यांग

Jaunpur News: चंदवक(जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। डोभी ब्लाक की सबसे बड़ी ग्राम सभा चंदवक के अहिरौली गांव निवासी भूमिहीन दिव्यांग 55 वर्षीय कलपत्ति देवी आवास की मांग को लेकर चक्कर काट रहा है। वह अपने 17 वर्षीय दिव्यांग बेटे विजई प्रजापति को लेकर कई साल से ब्लाक के अलावा तहसील का चक्कर लगा कर थक चुकी है। बावजूद इसके अब तक कोई समस्या दूर नहीं हुई। खंड विकास अधिकारी अरविंद यादव ने कहा कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।