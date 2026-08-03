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Jaunpur News: मंदिर परिसर में गोवंश से श्रद्धालुओं को परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जलालपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर में निराश्रित गोवंश श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। कई बार ये पशु वाहनों और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इन्हें पकड़कर गौशाला भेजा जाए, लेकिन समस्या बनी हुई है।

Jaunpur News: मंदिर परिसर में गोवंश से श्रद्धालुओं को परेशानी

Jaunpur News: जलालपुर। त्रिलोचन महादेव मंदिर परिसर टहल रहे निराश्रित गोवंश से श्रद्धालुओं परेशानी होती है। मंदिर परिसर में खेड़े वाहन एवं लोगों को कई बार पशु सींघ से रगड़ में नुकासान कर जाते है और कई बार भगदल में किरने कर चोटिल होने की विवशता बनी रहती हैं। श्रद्धालु गोवंश को देखकर दूर भाग रहे है। मंदिर परिसर निराश्रित गोवंशों की कई बार सोशन मीडिया पर विडियो फुटेज वायरल होने की भी खबर आई हैं। जबकि शासन का निर्देश है कि गोवंश को पकड़कर गौशाला में भेजा जाए। इसके लिए ब्लॉक पर काऊ कैचर रखा हुआ हैं।

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