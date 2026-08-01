Jaunpur News: हर बूथ अध्यक्ष के घर लगेगा पार्टी का झंडा और नेम प्लेट
Jaunpur News: मड़ियाहूं में अपना दल (एस) ने विधानसभा के सभी 68 प्रभारियों की एक बैठक आयोजित की। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त करने, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी और रणनीतियों पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को जनहितकारी कार्यों को बढ़ावा देने और संगठन के विस्तार का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया गया।
Jaunpur News: मड़ियाहूं, हिन्दुस्तान संवाद। अपना दल (एस) मछलीशहर जिला इकाई कार्यालय, मड़ियाहूं में शुक्रवार को मड़ियाहूं विधानसभा के सभी 68 प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने, प्रत्येक बूथ अध्यक्ष के घर पर पार्टी का झंडा एवं नेम प्लेट लगाने तथा आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई।
बैठक की चर्चा
जिलाध्यक्ष ने कहा कि सभी विधानसभा प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक बूथ अध्यक्ष के घर जाकर बूथ कमेटी को पूर्ण करें। साथ ही प्रत्येक बूथ अध्यक्ष के घर पर अपना दल (एस) का झंडा एवं नेम प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाएं। उन्होंने कहा कि मजबूत बूथ संगठन ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ता, अनुप्रिया पटेल के विचारों, नीतियों एवं जनहितकारी कार्यों को घर-घर तक पहुंचाएं तथा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़कर संगठन का विस्तार करें।
आगामी चुनाव की तैयारी
बैठक में विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति, बूथ सशक्तिकरण, सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार और प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की भूमिका चर्चा हुई। सभी प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बैठक में प्रदेश सचिव सुनील पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष (बौद्धिक मंच) राजनाथ पटेल, प्रदेश सचिव (युवामंच) उदय प्रताप पटेल, जिला मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर पटेल, जिला पंचायत सदस्य ललाई सरोज, जिला पंचायत सदस्य राकेश पटेल, विशाल गुप्ता, सुनील यादव, डॉ. मनीष यादव, सोनू पाल, सरोज पटेल, दया पटेल, प्रवीण श्रीवास्तव, राम मिलन सिंह, जय सिंह, शिवम सिंह, अशोक पटेल, कन्हैया पटेल, रविशंकर गुप्ता, सभाजीत पटेल, बचाऊ पटेल, तूफानी पटेल, सुरेश पटेल, रवि पटेल, राहुल पटेल, राजबहादुर पटेल सहित मड़ियाहूं विधानसभा के सभी 68 प्रभारी एवं बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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