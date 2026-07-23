Jaunpur News: शिव विवाह की कथा सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु
Jaunpur News: बरसठी के गोपालपुर गांव स्थित पारस बेला मंडपम् में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम ज्ञान यज्ञ महोत्सव का तीसरा दिन, कथा वाचक डॉ. सुरेंद्र नाथ द्विवेदी ने शिव-पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। कथा में सती के त्याग और पार्वती की तपस्या का वर्णन हुआ। श्रद्धालु शिवजी की बरात और विवाह प्रसंग सुन भावविभोर हो गए।
Jaunpur News: बरसठी। गोपालपुर गांव स्थित पारस बेला मंडपम् में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम ज्ञान यज्ञ महोत्सव के तीसरे दिन गुरुवार को कथा वाचक डॉ. सुरेंद्र नाथ द्विवेदी ने शिव-पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। कहा कि बालकांड में वर्णित शिव विवाह त्याग, समर्पण और साधना का प्रतीक है। कथा के दौरान सती के त्याग, पार्वती के पुनर्जन्म, उनकी कठोर तपस्या, कामदेव दहन, शिवजी की बरात और दिव्य विवाह का विस्तार से वर्णन किया। कथावाचक ने बताया कि माता पार्वती की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिवजी की अनोखी बारात और विवाह प्रसंग का वर्णन सुन श्रद्धालु भावविभोर हो गए।
इस दौरान पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर, राकेश शुक्ला, राकेश सिंह, रमेश तिवारी और ब्रह्मदेव मिश्र सहित अन्य अतिथियों को आईएएस डॉ. अनिल कुमार पाठक ने रामचरितमानस और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अभिमन्यु पाठक, सुशील पाठक, अरुण कुमार पाठक, नागेंद्र प्रसाद पाठक, कल्पनाथ पाठक सहित परिवार के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त किया।
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