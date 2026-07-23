Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: शिव विवाह की कथा सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: बरसठी के गोपालपुर गांव स्थित पारस बेला मंडपम् में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम ज्ञान यज्ञ महोत्सव का तीसरा दिन, कथा वाचक डॉ. सुरेंद्र नाथ द्विवेदी ने शिव-पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। कथा में सती के त्याग और पार्वती की तपस्या का वर्णन हुआ। श्रद्धालु शिवजी की बरात और विवाह प्रसंग सुन भावविभोर हो गए।

Jaunpur News: शिव विवाह की कथा सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु

Jaunpur News: बरसठी। गोपालपुर गांव स्थित पारस बेला मंडपम् में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम ज्ञान यज्ञ महोत्सव के तीसरे दिन गुरुवार को कथा वाचक डॉ. सुरेंद्र नाथ द्विवेदी ने शिव-पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। कहा कि बालकांड में वर्णित शिव विवाह त्याग, समर्पण और साधना का प्रतीक है। कथा के दौरान सती के त्याग, पार्वती के पुनर्जन्म, उनकी कठोर तपस्या, कामदेव दहन, शिवजी की बरात और दिव्य विवाह का विस्तार से वर्णन किया। कथावाचक ने बताया कि माता पार्वती की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिवजी की अनोखी बारात और विवाह प्रसंग का वर्णन सुन श्रद्धालु भावविभोर हो गए।

इस दौरान पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर, राकेश शुक्ला, राकेश सिंह, रमेश तिवारी और ब्रह्मदेव मिश्र सहित अन्य अतिथियों को आईएएस डॉ. अनिल कुमार पाठक ने रामचरितमानस और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अभिमन्यु पाठक, सुशील पाठक, अरुण कुमार पाठक, नागेंद्र प्रसाद पाठक, कल्पनाथ पाठक सहित परिवार के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।