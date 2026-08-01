Jaunpur News: बढ़ेंगी बुनियादी सुविधाएं, एसडीएम ने किया निरीक्षण
Jaunpur News: मछलीशहर तहसील में, एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय और तहसीलदार हुसैन अहमद ने अधिवक्ताओं की बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया। अधिवक्ता संघ ने सड़क, शौचालय और जलजमाव समस्याओं के समाधान के लिए मांग की। एसडीएम ने स्थानीय अधिकारियों को कार्य शुरू करने का निर्देश दिया।
Jaunpur News: मछलीशहर, हिन्दुस्तान संवाद। मछलीशहर तहसील में एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय एवं तहसीलदार हुसैन अहमद ने अधिवक्ता संघ की मांग पर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के बुनियादी सुविधाओं के लिए शुक्रवार को निरीक्षण किया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव एवं महामंत्री आलोक विश्वकर्मा ने उपजिलाधिकारी से मांग किया था कि तहसील परिसर में मुख्य गेट से एसडीएम(न्यायिक) के न्यायालय तक सड़क, परिसर में शौचालय एवं मूत्रालय बेहद जरूरी हैं। अधिवक्ताओं की तरफ से बारिश में मुख्य मार्ग पर जलजमाव की समस्या को भी बताया गया। एसडीएम ने अधिशासी अधिकारी विजय कुमार सिंह को मौके पर बुलाकर तत्काल कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर अधिवक्ता इंदु प्रकाश सिंह, राम आसरे द्विवेदी, अवनींद्र दुबे, अजय सिंह, कमलेश कुमार, श्याम सुंदर यादव, अभिषेक सिंह, रतन गुप्ता समेत अधिवक्ता उपस्थित रहें।
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