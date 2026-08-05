Jaunpur News: एसडीएम ने सीएचसी का किया निरीक्षण,स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था और परिसर को देखकर दिया निर्देश
Jaunpur News: मछलीशहर में एसडीएम अजय उपाध्याय ने सीएचसी का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी, प्रसव कक्ष, वार्ड, प्रयोगशाला, और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं पर ध्यान दिया गया। उन्होंने चिकित्सीय सुविधाओं के संबंध में अधीक्षक से भी जानकारी ली।
Jaunpur News: मछलीशहर, संवाददाता। एसडीएम अजय उपाध्याय ने नगर स्थित सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी, इमरजेंसी, प्रसव कक्ष, वार्ड, प्रयोगशाला, आयुष्मान भारत योजना, ऑक्सीजन प्लांट साफ-सफाई व्यवस्था, पेयजल, विद्युत व्यवस्था एवं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। सीएचसी पहुंचे एसडीएम अजय उपाध्याय ने सबसे पहले उपस्थित पंजिका से चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन किया। इसके बाद अधीक्षक डॉ. अजय सिंह से मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने और रोगियों को जरूरी चिकित्सकीय सेवाएं पहुंचाने के लिए निर्देश दिया है।
आपातकालीन सेंवा में उपचारित मरीजों का आपातकालीन रजिस्टर , एंटी रेबीज तथा सर्प दंश से संबंधित अभिलेखों का भी अवलोकन किया। औषधि भंडार के निरीक्षण में फार्मासिस्ट द्वारा उपलब्ध औषधियों के स्टॉक एवं भंडारण व्यवस्था को देखा । विशेष रूप से एंटी रेबीज वैक्सीन तथा एंटी स्नेक वेनम के उपलब्ध स्टॉक का सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक डॉ. अजय सिंह के अलावा डॉ.अमरेश चंद्र अग्रहरि एवं स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
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