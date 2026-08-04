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Jaunpur News: सचल विज्ञान प्रदर्शनी से छात्रों में बढ़ी वैज्ञानिक सोच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: मड़ियाहूं में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान के विभिन्न मॉडलों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में 20 स्वचालित और 40 विज्ञान मॉडल प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना था।

Jaunpur News: सचल विज्ञान प्रदर्शनी से छात्रों में बढ़ी वैज्ञानिक सोच

Jaunpur News: मड़ियाहूं, हिन्दुस्तान संवाद। ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से सोमवार को बीएनबी इंटर कॉलेज में सचल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

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विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन

इस दौरान छात्र-छात्राओं ने विज्ञान के विभिन्न मॉडलों का अवलोकन कर उनकी कार्यप्रणाली को समझा और वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी ली। दैनिक जीवन में मशीन विषय पर आधारित 20 स्वचालित तथा लगभग 40 विज्ञान मॉडल प्रदर्शित किए गए। इन मॉडलों के माध्यम से लीवर, पुली, गियर, ऊर्जा, गति और अन्य वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल और रोचक ढंग से समझाया गया।

वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन

आंचलिक विज्ञान नगरी की टीम के प्रमुख आशु तथा तकनीकी सहायक सूरज कुमार यादव ने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन किया और विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें विज्ञान के व्यावहारिक पहलुओं से परिचित कराया। टीम के सदस्यों ने बताया कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना, विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवीन विकास से उन्हें अवगत कराना है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवशंकर मिश्र, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

विद्यार्थियों का उत्साह

प्रदर्शनी को लेकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला और उन्होंने विज्ञान मॉडलों के माध्यम से नई जानकारियां हासिल करते हुए वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरलता से समझा।

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