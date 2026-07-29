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Jaunpur News: स्कूल प्रबंधन की मनमानी और अफसरों की अनदेखी से हुआ हादसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: सुजानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के बेलवार स्थित एक निजी स्कूल के ओवरलोड वैन

Jaunpur News: स्कूल प्रबंधन की मनमानी और अफसरों की अनदेखी से हुआ हादसा

Jaunpur News: सुजानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के बेलवार स्थित एक निजी स्कूल के ओवरलोड वैन के पलटने के बाद अफसरों की टीम ने जांच की। इसमें पता चला कि स्कूल प्रबंधन की मनमानी और स्थानीय स्तर पर अफसरों की अनदेखी के कारण ही यह हादसा हुआ। यदि पहले ही अभियान चलाकर डग्गामार वाहनों पर रोक लगायी गई होती तो शायद इस तरह का हादसा नहीं हुआ होता। वैन में मानक से काफी अधिक बच्चे सवार थे। यूं कहें तो ठूंस कर बच्चों को बैठाया गया था।

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अभिभावकों का अस्पताल पहुंचना

घटना की जानकारी मिलने पर अभिभावक रोते बिलखते सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुजानगंज पहुंचे। देखते ही देखते अभिभावकों से पूरा अस्पताल परिसर भर गया। जो बच्चे सुरक्षित थे जब उनसे बात की गई तो उनकी कहानी सुन कर पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन नौनिहालों को अभिभावक अपने कलेजे के टुकड़े के समान प्यार दुलार करते हैं उन बच्चों को मैजिक में जानवरों की तरह ठूंसा गया था। एक छात्रा ने बताया कि मैजिक में 16 बच्चे, एक मैडम और दो चालक समेत कुल 19 लोग सवार थे। जब छात्रा से पूछा गया कि दो चालक क्यों बैठे थे तो उसने बताया कि एक ड्राइवर अंकल दूसरे ड्राइवर अंकल को गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इस मैजिक पर नंबर प्लेट तक नहीं लगा मिला। जिस समय मैजिक में 16 छात्र और एक अध्यापिका मौजूद थे ऐसे समय में चालक किसी और को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। मतलब एक स्टेयरिंग दो चालक संभाल रहे थे।

अभिभावकों ने मान्यता को लेकर सवाल उठाए

घटना के बाद अस्पताल में जुटे अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के साथ ही निगरानी करने वाले अफसरों पर भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि यदि प्रबंधन से जुड़े लोग चालक को कड़े निर्देश दिए होते, अनुभव चालक रखे होते तो यह हादसा नहीं हुआ होता। स्कूल की मान्यता को लेकर भी सवाल उठे। विद्यालय की मान्यता जूनियर तक है, लेकिन कक्षाएं इंटर तक संचालित करने के आरोप लगे। हाईस्कूल और इण्टर शिवरिहा स्थित एक स्कूल से संबंध होना बताया गया। हालांकि इसकी पुष्टि शिक्षा विभाग नहीं कर सका। मौके पर उपजिलाधिकारी मछलीशहर अजय उपाध्याय एवं पीटीओ परिवहन विभाग प्रमोद कुमार ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बताया कि मैजिक की फिटनेस, इंश्योरेंस, पीछे का नंबर प्लेट कुछ भी नहीं था।

आरसी निरस्त और कार्रवाई की जानकारी

निरस्त होगी आरसी, स्कूल के खिलाफ लिखा जाएगा पत्र। सुजानगंज में हुई घटना के बाद मौके पर जांच करने गए परिवहन विभाग के पीटीओ प्रमोद कुमार ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि आगे का नंबर प्लेट था, लेकिन पीछे नहीं। गाड़ी प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। उसका फिटनेस, बीमा आदि नहीं था। जो चालक मौके पर मिला है उसका लाइसेंस निलंबित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वाहन की आरसी भी निरस्त करायी जाएगी। जिस स्कूल शिव सार्वजनिक प्राथमिक पाठशाला से यह गाड़ी जुड़ी थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।

सामान्य प्रश्न

क्या स्कूल की मान्यता अंतर तक है?
विद्यालय की मान्यता जूनियर तक है, लेकिन कक्षाएं इंटर तक संचालित करने के आरोप लगे।
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