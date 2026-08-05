Jaunpur News: पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई

Jaunpur News: मिर्जापुर,संवाददाता l समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. जनेश्वर मिश्र जी की 93वीं जयंती हर्षौल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि प्रख्यात समाजवादी चिंतक व विचारक, प्रखर वक्ता स्व. पंडित जनेश्वर मिश्र अपनी सादगी व विचारों के कारण छोटे लोहिया के नाम से विख्यात हुए l जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे l लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहते हुए सात बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि स्व. पंडित जनेश्वर मिश्र के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं l उन आदर्शों पर चल कर ही समाजवाद की परिकल्पना को सच्चे मायनों में साकार किया जा सकता है।संचालन