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Jaunpur News: पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. जनेश्वर मिश्र जी की 93वीं जयंती मनाई। जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि जनेश्वर मिश्र अपनी सादगी और विचारों के कारण 'छोटे लोहिया' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने समाजवाद के आदर्शों को साकार करने का संदेश भी दिया।

Jaunpur News: पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई

Jaunpur News: मिर्जापुर,संवाददाता l समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. जनेश्वर मिश्र जी की 93वीं जयंती हर्षौल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि प्रख्यात समाजवादी चिंतक व विचारक, प्रखर वक्ता स्व. पंडित जनेश्वर मिश्र अपनी सादगी व विचारों के कारण छोटे लोहिया के नाम से विख्यात हुए l जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे l लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहते हुए सात बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि स्व. पंडित जनेश्वर मिश्र के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं l उन आदर्शों पर चल कर ही समाजवाद की परिकल्पना को सच्चे मायनों में साकार किया जा सकता है।संचालन

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कर रहे जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन एड. सुरेन्द्र सिंह पटेल ने किया l इस अवसर पर गुलाब चंद्र यादव मुन्नी, आशीष यादव, अशोक यादव, एड. सुरेन्द्र सिंह पटेल, रमाशंकर कोल, डॉ. शक्ति श्रीवास्तव, संतोष गोयल, बलराम यादव, रवि सोनकर, मेवा लाल प्रजापति, राकेश यादव, रामजी यादव, चंदन यादव, धनंजय सिंह, लवकुश यादव, आशीष राव, प्रेम कुमार यादव कल्लू, अयान आलम, धीरज मौर्या, अजय सोनकर, रविन्द्र कुमार व विशाल आदि रहे l

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