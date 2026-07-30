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Jaunpur News: स्कूल का जर्जर भवन गिरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: फोटो-04बुधवार की भोर में धराशाई हो गया। गनीमत रही कि उस समय विद्यालय बंद था, जिससे हादसा होने की संभावना टल गई। प्रधानाध्यापक मूलचंद ने बताया कि गार्ड

Jaunpur News: स्कूल का जर्जर भवन गिरा

Jaunpur News: जंघई। विकासखंड मुंगराबादशाहपुर के प्राथमिक विद्यालय सेमरी में महीने से जर्जर चल रहे भवन का छत बुधवार की भोर में धराशाई हो गया। गनीमत रही कि उस समय विद्यालय बंद था, जिससे हादसा होने की संभावना टल गई। प्रधानाध्यापक मूलचंद ने बताया कि गार्डर नीचे झुका देखकर उस कमरे को बंद कर दिया गया था और उच्चाधिकारियों को सूचना भी दे दी गई थी। बीईओ डॉ. अविनाश सिंह ने बताया कि जर्जर होने की सूचना पर कमरा बंद करा दिया गया था। बजट स्वीकृत होने पर नव निर्माण कराया जाएगा।

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