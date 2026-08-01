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Jaunpur News: बार और बेंच की हुई मासिक समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: मछलीशहर में शुक्रवार को एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में बार और बेंच की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अधिवक्ताओं की 11 प्रमुख समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों जैसे जन्म प्रमाण पत्र और शौचालय की स्थिति पर चर्चा की।

Jaunpur News: बार और बेंच की हुई मासिक समीक्षा बैठक

Jaunpur News: मछलीशहर, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील सभागार में एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में शुक्रवार को बार और बेंच की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें अधिवक्ताओं की 11 सूत्रीय समस्याओं के निराकरण का उपजिलाधिकारी ने आश्वासन दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव एवं महामंत्री आलोक विश्कर्मा ने अधिवक्ताओं और वादकारियों से संबंधित आठ सूत्रीय समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। जिसमें असंक्रमणीय से संक्रमणीय, जन्म प्रमाण पत्र, अंश निर्धारण में त्रुटि, एससी परमिशन और पक्की पैमाइस से जुडें विभिन्न मुद्दें एवं तहसील परिसर में शौचालय, मूत्रालय, सड़क आदि में आ रही दिक्कतों पर चर्चा हुई। उपजाधिकारी अजय उपाध्याय, तहसीलदार हुसैन अहमद, नायब तहसीलदार ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

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बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु प्रकाश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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